6月25日は女優・アーティストの平手友梨奈の25歳の誕生日。平手は欅坂46の第1期生で、1stシングル「サイレントマジョリティー」でセンターを務め、その後も数々の楽曲でセンターを担当。2020年には欅坂46を脱退し、ソロ活動を開始した。2022年のドラマ『六本木クラス』（テレビ朝日系）や2023年の『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ系）に出演し、女優としても活動。2026年2月には俳優の神尾楓珠と結婚し、話題を集めた。