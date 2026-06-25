フライブルク時代に師事したシュトライヒ監督が当時を回顧北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ初戦で強豪オランダ代表に2-2で引き分けた日本代表は、第2戦で監督交代問題に揺れるチュニジア代表に危なげなく4-0で快勝した。終始試合の流れをコントロールし、しっかり4得点を挙げたことは確かなチーム力の表れであり、何より相手のシュート数を2本、枠内シュート0本に抑えた組織的守備には、各国メディアから称賛の