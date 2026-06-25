香取慎吾が主演する映画『高校生家族』より、“高校生家族”誕生の瞬間を描く特報映像が、ティザービジュアル、チラシデザインと共に解禁された。【動画】『高校生家族』特報映像仲間りょうの同名漫画を瑠東東一郎監督、ヨーロッパ企画・上田誠の脚本により実写化する本作は、前代未聞の“高校生家族”が巻き起こす、笑いあり、青春あり、家族愛ありの青春フルスロットルなエンターテインメント。ティザービジュアルでは、青