報道ステーションでまさかの告白J1ガンバ大阪のFW宇佐美貴史がが6月24日、テレビ朝日系「報道ステーション」に出演し、FIFA北中米W杯で活躍を続ける日本代表MF中村敬斗との「わずか1か月」の同僚生活でのエピソードを公開した。同番組には今大会2度目の出演ながら、「まだ慣れません」と緊張した様子で“解説者”としてスポーツコーナーに登場した宇佐美。日本時間26日に行われるグループリーグ第3節スウェーデン戦の展望を語