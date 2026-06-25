いよいよ本日18時より、麻雀の最高峰リーグ「Mリーグ」の新たな選手が決定する「Ｍリーグ2026-27」ドラフト会議がABEMA麻雀チャンネルにて生放送される。今年のドラフトでは（指名順に）KADOKAWAサクラナイツ、U-NEXT Pirates、セガサミーフェニックスと、優勝経験のある3チームがそれぞれ1選手を指名し、新たに3人のMリーガーが誕生することが確定している。今回はそんなドラフトで指名される可能性がある注目のプロたちを、3つ