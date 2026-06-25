昨年のプロレス大賞ＭＶＰに輝いた女子プロレス・スターダムの「令和の極悪女王」上谷沙弥が、意外な雑誌に登場したことを明かした。２５日までにインスタグラムを更新し、「本日発売の＃ａｎａｎ２５０１号『あの人の美ボディ』特集に登場」と人気雑誌「ａｎａｎ」に掲載されたと報告。「これまでお話ししたことないようなこと沢山（たくさん）載ってるからぜひっ」と呼びかけた。ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜