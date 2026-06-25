札幌のバカヨコ「お母さんを喜ばせてあげられたらいいなという一心でした」北海道コンサドーレ札幌のFWアマドゥ・バカヨコは、シエラレオネ内戦の影響で祖国を逃れ、波乱万丈な幼少期を過ごした。隣国のギニアで育つと、オランダ、イングランドと4か国を転々。難しい環境のなか、シエラレオネ代表にも選出されるプロサッカー選手にまで上り詰めた半生にインタビューで迫った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全4回