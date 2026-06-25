俳優の宮内洋がタイで開催した誕生日イベントで、タイ王室への気遣いを見せて現地で感謝されていたことが24日までにスタッフがブログで明らかにした。 【写真】79歳の誕生日を迎えた仮面ライダーV3の宮内洋がカッコよ 14日に79歳の誕生日を迎えた宮内。13日には初のタイでのファンミーティングを開催した。宮内といえば「仮面ライダーV3」「快傑ズバット」の主人公、「秘密戦隊ゴレンジャー」のアオ