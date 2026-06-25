お笑いコンビ「すてきなひととき」の、ろぱ仔(36)が23日、自身のX(旧ツイッター)を更新。結婚していたことと離婚したことを同時に報告した。 【写真】幸せ写真から一転…セピア色の離婚報告 ろぱ仔は「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と第1弾を投下。間髪入れずに「【ご報告 その2】 今年の4月に離婚しました」と既に離婚していることも公表。「くぅ～!!! 人生っておもしれ～!!!」と記し、「これとい