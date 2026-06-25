日本人初のジョージア民族舞踊ダンサーで俳優の野口雅史(38)が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。舌がんの診断を受けたことを告白した。 【写真】ジョージアンダンスを披露する野口膝だけで空中に浮くスゴ技！ 野口は動画の冒頭で「結論から申し上げます。がんになりました」と報告。「正直頭は真っ白です」としながらも、「今は結構諦めがついているといいますか、もちろん良い方向にです」と既に