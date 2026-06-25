記事ポイント幅3.2mの超大判サイズで最大3m×10mの壁面を1枚のシートでカバーできますパルプ主成分のフリース素材が不燃材料認定とFSC認証を取得していますプリセットデザインとフルオーダーに対応し、専門チームが全国で材工一体で施工します ナガイは、フリース壁紙eterno(R)シリーズの新製品として、不燃認定を取得した壁紙用インクジェットメディア「インプリミフリース ワイド」を2026年6月11日に発売しました。パルプを