梅雨は湿度が高く、食中毒を引き起こしやすい時期です。もし家庭で食中毒とみられる症状が出た場合、どのように対処したらよいのでしょうか。知っておきたい食中毒の初期症状や、常備薬の適切な保管場所、すぐに実践できる衛生管理術などについて、薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。【画像】これが「食中毒」のときに役立つ“便利グッズ”です！ただの胃腸炎だと思っていたら食中毒のケースもQ.薬局に来る患者の相談の中で、「