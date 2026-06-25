記事ポイントピングー×はぴだんぶい初コラボ、夏かき氷テーマの限定グッズ販売ラフォーレ原宿5Fで6月24日〜7月6日開催2,200円以上購入でホログラムステッカープレゼント ソニー・クリエイティブプロダクツとサンリオが、人気キャラクター「ピングー」と男のコキャラクターユニット「はぴだんぶい」の初コラボレーションを実施します。2026年6月24日からラフォーレ原宿でPOP UP STOREが開幕し、夏らしいかき氷をテーマにした