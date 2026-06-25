記事ポイント山形・宮城・岩手の約60店舗が集結（初出店7店舗）岩手県産ブルーベリーや「紅王」など旬フルーツの東武限定ひんやりスイーツ三陸産鮑まるごと弁当・米沢牛ステーキ弁当など数量限定の実演グルメ 東武百貨店池袋本店は、2026年6月24日（水）から29日（月）までの6日間、8階催事場で「山形・宮城・岩手うまいものめぐり」を開催します。初出店7店舗を含む約60店舗が集結し、旬のフルーツを使ったひんやりスイーツ