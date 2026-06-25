記事ポイント2026年7月4〜7日、箱根で七夕限定キャンドル手作り体験を開催ミニ短冊への願い記入と星形パーツで世界に一つのキャンドルが完成完成キャンドルは客室に飾り、チェックアウト時に持ち帰り可能 Nazunaが、2026年7月4日（土）から7月7日（火）の七夕期間限定で、体験型イベント「星を結ぶ、箱根のひととき -Hoshimusubi Candle Experience-」をNazuna 箱根 宮ノ下にて開催します。七夕の「願いを結ぶ文化」をテーマ