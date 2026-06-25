記事ポイント数年ぶりに復活したアメリカ製ショッピングカート「BASKET CART」廊下や部屋の隅に置きやすい、国内スーパーよりひとまわり小さいサイズP.F.S.ロゴ入りバスケット2個付き、スチールとプラスチック製 P.F.S. PARTS CENTERは、長らく品切れが続いていたアメリカ製ショッピングカート「BASKET CART」の再販を開始しました。多くのお客さまの声を受け、数年ぶりの復活となります。スチール製の無骨な佇まいをほぼその