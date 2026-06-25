日本メディアが2026北中米ワールドカップ（W杯）トーナメントで韓国との韓日戦が実現する可能性に言及し、8強進出シナリオを計算し始めた。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国サッカー代表はA組で1勝1敗を記録し、組2位につけている。代表チームは25日に南アフリカ共和国とのグループステージ最終戦を行い、その結果によって32強に進出できるかどうかが決まる。一方、日本はF組でオランダと2−2で引き分けたのに続き、チュニ