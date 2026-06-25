記事ポイント累計30万人動員の人気企画発・ベーカリー特化合同写真展が町田初上陸52組クリエイターによるミニチュアパン作品を全点撮影可能実物パンと並べる「見比べ展示」を会場で実施 BACONは、累計30万人以上を動員した「ミニチュア写真の世界展」から誕生したベーカリー特化の合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」を、2026年7月3日(金)から7月20日(月・祝)にかけて開催します。SNSで「