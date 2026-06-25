現代自動車労働組合が今年の賃金・団体交渉決裂にともなうストを圧倒的な賛成で可決させた。ただ労組はすぐにストに突入するよりは交渉を継続し使用側の対応を見守った後で実際にストを実施するかを決める予定だ。現代自動車労組（金属労組現代自動車支部）によると、24日に全組合員3万9668人を対象に争議行為賛否投票を進めた結果、賛成率86．65％で可決された。投票率は94．15％を記録し、投票者のうち賛成票を投じた割合は92．0