記事ポイント本館前庭の大きな池を芝生エリアへ改修し、2027年3月の完成を目指す子どもからシニア・障害のある方・外国の方まで全ての人が快適に過ごせる設計完成後はコンサートやビアガーデンなど様々なイベントも開催予定 東京国立博物館が、本館前庭の大きな池を芝生エリアに生まれ変わらせる「TOHAKU OPEN PARK PROJECT」を発表しました。2025年11月10日に同館内で開催されたTOHAKU GALA 2025において、館長・藤原誠より