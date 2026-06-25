いまもなお続く、ロシアとウクライナの戦闘。その攻防で、いま重要な役割を果たしているのがドローンだ。【映像】ドローンが接近→爆発する衝撃の瞬間公開された映像には、白く小さなドローンが写っている。ドローンは煙突のような建造物に近づくと、白煙を上げて爆発した。ロシア国防省は22日、複数の戦線でウクライナ軍への攻撃を継続したと発表した。この攻撃ではウクライナの石油精製所、輸送インフラに加え、長距離ドロ