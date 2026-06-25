JR西日本によりますと、きょう（25日）午前5時14分頃、赤穂線の伊部～香登間で列車が倒木と接触したということです。 【写真を見る】【運転ストップ】JR赤穂線列車が倒木と接触西大寺～播州赤穂で運転見合わせ運転再開は午前10時以降か【25日午前7時現在】 運転再開見込みは？ この影響で、赤穂線は西大寺～播州赤穂間で運転を見合わせています。現在、現地で係員が確認作業を行っているということで