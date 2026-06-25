北海道エアポートは、函館空港に「配車アプリのりば」を7月1日から設置する。現行の予約タクシーのりばに併設する。UberやGO、DiDiが対応し、スマートフォンを通じてタクシーの配車が可能となる。一般のタクシー利用者の利便性向上のほか、これまで課題であったインバウンドのタクシー利用客とのコミュニケーション課題の軽減を目的としているという。