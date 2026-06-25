学校の授業で学ぶ歴史には、偉人たちの輝かしい功績や「すごい」エピソードが数多く登場します。しかし、どんな人物にもそれだけでは語れない一面があります。歴史をひもとくと、「すごい」人の中にも、思わず目を疑うような「やばい」行動や選択が数多く記録されているのです。そこで今回は、「すごい」と「やばい」の両面から日本史上の人物を見直しながら、「最も型破りな人物」ベスト3を紹介します。（ダイヤモンド社書籍編集