梅雨前線の活動が活発です。九州では、線状降水帯が発生するおそれがあり、大雨災害に厳重な警戒が必要です。福岡県大牟田市の現在の様子を伝えてもらいます。福岡県大牟田市のJR大牟田駅前にいます。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では25日未明から昼過ぎにかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、福岡県と佐賀県には線状降水帯半日前予測が出されています。ここ大牟田市では降り始めからの雨量が200ミリを超えています。大