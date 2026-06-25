「成長期は一度しかありません。そこでどれだけ意識を向けられたかが、その後の身体に大きく関わってきます」そう語るのは、現在開幕中の「FIFAワールドカップ2026」に5大会連続で日本代表入りを果たした長友佑都選手を、10年にもわたって栄養面で支え続けている加藤超也さん。このたび、自身3冊目となるレシピ本『鶏が主役！超たんぱくめし』を上梓した。「この一冊には、人間にとって重要なたんぱく質をより多く摂ってもらうため