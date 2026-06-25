阪神は２４日、甲子園球場でのヤクルト戦が雨天中止となり室内練習場で調整した。以下は藤川球児監督（４５）の主な一問一答。◇◇−８度目の雨天中止。「地球が、日本が求めているのでしょう。雨が降らないと渇水が起こりますから。日本の夏を過ごすために必要じゃないですか。だから降ってくれているのでしょう」−下村と伊原が合流。「いろんなことを経験しながら、学んでもらうというので呼んでいます。雨で