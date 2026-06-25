FIFAワールドカップ2026の日本対スウェーデン戦まであと1日。試合が行われるアメリカ・テキサス州で地元のある動物がズバリ勝敗を予想です。ダラス動物園で勝敗予想に臨んだのは、テキサスで人気のアルマジロ、「ジョリーン」（メス・8歳）です。カゴから出され、日本とスウェーデンの国旗がそれぞれ貼られたエサの入ったバケツで勝者を選ぶよう促されると…。「日本の方にやってきました！日本の勝利を予想しました。日本の勝利で