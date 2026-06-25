日本のものづくりには、すべてのものへのリスペクトと利他精神が宿るJAXURY（ジャクシュアリー）とは、日本発（Japan’s）のほんもの（Authentic）の心地よさ（Luxury）を表す言葉です。各界の有識者で構成するJAXURY委員会は、“ほんものれるLuxuryに光を当て、オールジャンルでの日本発のJAXURYなブランドを選出しています。オフィシャルマガジン「FRaU JAXURY特集号2026」では、委員会が選定したJAXURYブランドおよび企業を発表