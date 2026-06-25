フランス東部のエビアンに各国首脳が集まったG7サミットは、それほど大きなニュースにはならなかった。それでもフランスのラジオ番組が興味深いコメントを紹介した。地元で有名な経済ジャーナリストによれば、トランプ米大統領が晩餐会の場で、イラン攻撃を再び真珠湾攻撃にたとえたというのだ。これが事実かの確認は取れなかったが、もしこのような発言があったとすれば、高市早苗首相はトランプ氏を宥めるべきだったと言えるだろ