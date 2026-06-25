物価上昇、将来不安、投資への迷い……「お金の判断」に悩んでいる人は多いと感じられます。貯金だけでは不安だが、投資は怖い。老後資金も教育費も気になる。こうした悩みは特別なものではなく、多くの家庭に共通するものです。公的データをもとに「よくあるお金の不安」の正体を整理し、現実的な対処法を考えてみましょう。 なぜ今、お金の不安が強いのか 近年、お金に関する不安が強まっている背景には「実質所