「最近、親の物忘れが増えてきた」「通帳や印鑑の管理が心配」……こうした不安は、単なる介護の問題にとどまらず、相続や財産管理に直結します。 特に認知症になると、法律上できなくなる手続きが増え、家族でもお金を動かせなくなるケースがあります。認知症と相続の関係について、トラブルを未然に防ぐための具体的な対策を考えてみたいと思います。 親が認知症になったら、預金は引き出せなくなる？ 本