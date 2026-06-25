「疎遠にしていた親戚が亡くなって、突然『あなたが相続人です』と連絡が来た」--警察や見知らぬ弁護士・司法書士から、そんな知らせが届くことがあります。 子どものいない叔父や叔母が身近にいる方は、ある日突然その当事者になる可能性があります。戸惑いのまま時間だけが過ぎると、選択肢が狭まることも。何をいつまでに判断すべきか、FPがわかりやすく解説します。 なぜ突然、自分が相続人になるのか 「自分