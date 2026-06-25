ファウンド・フッテージホラー映画の金字塔『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』（1999）新作映画の米国公開日が、2027年9月24日に決定した。 配給のライオンズゲートが、『ブレア・ウィッチ』シリーズを象徴する木の枝の人形と、同じく木の枝で形作られた数字がぶら下がる不気味なティザー映像を公開した。