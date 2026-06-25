『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』には、Insomniac Gamesによる人気ゲーム『Marvel’s Spider-Man』シリーズからの影響もあるのかもしれない。トム・ホランドとゼンデイヤが、同ゲームをプレイしていることを明かし、開発元のInsomniac Gamesも反応している。 米のインタビューで、ホランドとゼンデイヤは『ブランド・ニュー・デイ』のシークエンスについて尋ねられ