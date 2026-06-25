民間人を巻き込むテロ攻撃が後を絶たない。多くの国際企業に助言する英コントロール・リスクス・グループの日本法人社長の岡部貴士さんは「中東では身近な電子機器が武器となり、甚大な被害を生んだ。これは再現可能な手口であり、『遠い国で起きた特殊な事件』として片付けてはいけない」という――。■ポケベルが一斉爆発、3400人超が被害にいつも手にしている電子機器が、ある日突然、武器になる。かつてそれは、多くの人にとっ