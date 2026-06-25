「豊かな老後のために、節約や貯金よりも大切なこと……。それは、小さくてもいいから、頼りになる『3つの財布』をつくることである」。メンタルコーチで、著書に『おひとりさまの生存戦略』があるワタナベ薫氏はこう語る。「3つの財布」とはいったい何か？どうやってつくればよいのか？ワタナベ氏が伝授する。心の平穏を手に入れる唯一の特効薬前編記事で、「お金の不安は私たちのIQ（判断能力）を下げる」と書きました。では