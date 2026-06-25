シリーズ累計300万部の人気漫画が復刻「外国人の夫との暮らし」をユーモラスに描き、大ヒットしたコミックエッセイ『ダーリンは外国人』（小栗左多里著／オーバーラップ）が、オールカラー＆デジタル作画のリマスター版として復刊された。2002年の刊行以来、『ダーリンは外国人2』『ダーリンの頭ン中』など関連作品を含めシリーズ累計300万部を突破。映画化もされ、異文化理解という言葉が一般的になる前から、「当たり前」を見直