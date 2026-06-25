2026年は「ロボット元年」デジタル空間から物理世界へと進出したAIが、社会全体のあり方を根底から塗り替えようとしている。2026年、自分で考えて私たちの目の前を動く『AIロボット』が、ものすごいスピードで社会に広がりつつある。かつての「ロボット」といえば、工場ラインに固定されたアーム型の機械か、愛玩用のペットロボットが主流だった。しかし今、市場に投入されつつあるのはまったく違うものだ。人間の生活空間にそのま