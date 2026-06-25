BLACKPINKのリサが、大胆な姿で視線を奪った。リサは6月24日、自身のインスタグラムを更新し、「Somewhere in the desert」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】リサ、“ほぼ素肌”なボディースーツ姿公開された写真には、パールの装飾が施されたベージュのボディスーツを着用したリサの姿が収められている。さらに、ネイビーのロンググローブと透け感のあるロングトレーン、大きな羽飾りのヘッドピースを合わせ、舞台