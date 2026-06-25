チャ・ヨンヒョンが近況を公開した。人気チアの近況が注目を集めている。【写真】ミニスカで「見えそう」なチャ・ヨンヒョンチャ・ヨンヒョンは最近、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿した。公開された写真には、赤いニットトップスに白のミニスカートを合わせたチャ・ヨンヒョンの姿が収められている。鏡越しに自撮りをしながらさまざまなポーズを披露し、愛らしい魅力を発散している。特に、座り込んでいるポーズが目を引