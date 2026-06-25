「なかなか一歩を踏み出せない」とお悩みの人も多いでしょう。今の自分を変えるのは勇気がいります。ところが、そんな一見無謀にも見える勇気を持つ医師がいます。国連の「UNIATF Award 2024」を日本で唯一受賞した国際医療NGOジャパンハートの創設者・小児外科医吉岡秀人さんです。なんと、テレビに映る海外の病気に苦しむ子どもたちを救おうと思い立ち、やがてほんとうに医師になってアジアの国々で医療活動をしているのです。絵