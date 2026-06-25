東京都北区の小学校で今月19日、児童ら11人が重軽傷を負った火事を受けて、三重県が県内全ての学校に避難経路を確認するよう呼びかけました。一見勝之知事：「避難する体制がどうなっているのかを確認してもらいたい。避難体制、防火体制のチェックをすることになる」三重県の一見知事は県内全の学校や市町の教育委員会に対して、学校内で火事が起きた際の避難経路の確認や救助袋や防火扉などの防火設備を点検するよう、24日付