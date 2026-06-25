一回り以上も年上の男性を好きになったら、「こんなに若い女の子から好かれたらさぞや嬉しかろう」と、積極的にアプローチしたくなるもの。しかし男性側にしてみると、相手が若い女性だからこそ、気後れしてしまうケースがあるようです。そこで今回は、インターネットユーザーの独身男性349名に聞いたアンケート調査を参考に「アラフォー男性が若い女性からのアタックに引く理由」をご紹介します。【１】高いメシを奢らされるなど