Z世代にも響いた「不朽の名作」黒で統一した恰好で、自転車（シルエットセリーヌ）に乗って颯爽と登場するーこんなにもスタイリッシュな恰好で事件現場に現れる警部補がいるだろうか。ご存知の方も多いであろう、古畑任三郎のことである。1994年の放送開始以来、2006年の「FINAL」3部作まで12年間にわたって全42作が制作された超人気シリーズである。放送後も、地上波での再放送に加え、フジテレビ公式動画配信サービスFODで独占