アメリカとイランの停戦協議が開始されたが、両国の差は大きく、容易に妥結できるとは思えない。イスラエルの事情もあって、問題の早期解決は望み薄になっている。こうした状況下で必要とされるのは高圧戦略で経済を無理矢理に拡張しようとすることではなく、最悪の事態に備えることであるはずだ。1970年代のオイルショック時の日本では、実際に総需要抑制策が実施された。しかし、いまの日本では、そうした政策は政治的に不人気