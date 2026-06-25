今からでも知っておきたい「メモリ」株の基礎知識コンピュータやスマートフォンは、主にCPU（中央演算処理装置）、メモリ、ストレージ、通信機能などの部品で構成されています。足下の株式市場で株価が非常に好調に推移しているのが「メモリ」関連株です。メモリとは、コンピュータやスマートフォンがデータやプログラムを一時的または長期的に保存するための半導体部品です。人間に例えると、CPUはCentral Processing Unitの頭文