突然ですが、「NGO」が何の略か知っていますか？知らないと恥ずかしい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「非政府組織」でした！NGOは「非政府組織」の略称です。NGOとは、政府や国家機関とは独立して活動する民間の組織のことで、営利を目的とせず、貧困問題、環境保護、人権擁護、教育支援、災害救援など、さまざまな社会的・国際的課題の解決を目指して活動しています。特に発展途上国への支援や国際協力の分野で重