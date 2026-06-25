2026年6月22日、東京都港区のサントリーホールで行われた日本フィルハーモニー交響楽団の創立70周年記念特別演奏会を鑑賞された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。【写真】愛子さまのライトブルーのレースワンピを見る。ほか、ラオス訪問時に同じ一着を着用された際の姿などもライトブルーのワンピースをお召しに。このレースがあしらわれたワンピースは、2025年11月にラオスを公式訪問された際にも着用されていた一着だ。無