新日本プロレスは２４日、真夏の最強決定リーグ戦「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３６」の大会規定を発表した。今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷＡｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。この日発表された規定では、８・１５両国国技館で準決勝２試合（Ａブロック１位×Ｂブロック２位、Ａブロック２位×Ｂブロック１位）